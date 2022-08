Der Dow Jones Industrial legte nach einem leicht schwächeren Start im frühen Handel um 0,20 Prozent auf 32 911,75 Zähler zu.New York - Der US-Aktienmarkt hat am Montag seine Erholungstour der vergangenen Handelstage und -wochen fortgesetzt. Im Anschluss an die viel beachteten ISM-Daten für die US-Industrie drehten die wichtigsten Indizes in die Gewinnzone. Der Dow Jones Industrial legte nach einem leicht schwächeren Start im frühen Handel um 0,20 Prozent auf 32 911,75 Zähler zu. In der vergangenen Woche hatte der...

