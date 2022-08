EDF Trading und E2M haben einen zehnjährigen PPA mit dem Projektentwickler für die Vermarktung des Stroms und der Flexibilitäten aus dem Speicher geschlossen. Seit kurzem ist die Kombination aus einem 5,1 Megawatt Photovoltaik-Kraftwerk und 1,7 Megawatt Großspeicher in Sachsen am Netz.Ein weiteres Hybrid-Kraftwerk aus den Innovationsausschreibungen ist am Netz. Green Energy 3000 hat die Kombination aus einem 5,1 Megawatt Photovoltaik-Kraftwerk und einem 1,7 Megawatt Speicher in Großschirma nahe dem sächsischen Freiberg kürzlich fertiggestellt und eingeweiht. Dies teilte E2M am Montag mit. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...