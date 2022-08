Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 0,9753 Franken etwas höher als noch am Freitagabend.Frankfurt - Der Euro hat am Montag zugelegt. Am frühen Abend kostet die Gemeinschaftswährung 1,0268 Dollar. Am Freitagabend lag der Kurs noch bei 1,0222 Dollar. Auch gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 0,9753 Franken etwas höher als noch am Freitagabend. Der Dollar notiert derweil etwas tiefer zum Franken und mit 0,9499 Franken wieder hauchdünn unter der 0,95er-Marke.

Den vollständigen Artikel lesen ...