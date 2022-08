In Niedersachsen hat die Pflaumen- und Zwetschenernte begonnen. Die Obstbaubetriebe erwarten in diesem Jahr bei allen Sorten eine gute bis sehr gute Erntemenge bei den Pflaumen und Zwetschen. Topfive: Ein Qualitätskriterium ist der Duftfilm, eine von außen wie Raureif aussehende Wachsschicht, die die Früchte vor dem Austrocknen schützt. Das Bild zeigt Zwetschen der in den...

Den vollständigen Artikel lesen ...