"Beide Produktionswerke in China waren nicht direkt von den Lockdown-Massnahmen in Shanghai betroffen, wir konnten also immer produzieren."von Bob Buchheit Moneycab.com: Herr Schildknecht, in der ersten Jahreshälfte stieg der CPH-Umsatz um die Hälfte. Was bedeutet das für Ihre Logistik? Peter Schildknecht: Der grösste Teil des Umsatzanstiegs war preis- und nicht mengenbedingt, insbesondere im Bereich Papier. Die Herausforderung war nicht, sehr viel höhere Tonnagen zu bewegen, sondern dass viele Rohmaterialien erstens knapp und daher...

Den vollständigen Artikel lesen ...