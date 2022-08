Die grösste erworbene Liegenschaft mit Gesamtanlagekosten von rund 163 Mio Franken liegt im Quartier Beundenfeld in Bern und weist über 51'000 m2 an Nutzfläche auf.Zürich - 1291 Die Schweizer Anlagestiftung («1291 Anlagestiftung») hat ein Immobilienportfolio mit vier Gewerbeliegenschaften in Bern, Bremgarten und Adliswil zu Gesamtanlagekosten von rund 256 Mio Franken erworben. Die Liegenschaften werden rückwirkend per 1. Juli 2022 ertragswirksam in die Anlagegruppe "Immobilien Schweiz" integriert. Die grösste erworbene Liegenschaft (drei zusammenhängende...

