- BARCLAYS CUTS POD POINT PRICE TARGET TO 105 (250) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS SEGRO PLC PRICE TARGET TO 1290 (1300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HSBC PRICE TARGET TO 780 (720) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 840 (775) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1500 (1550) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 900 (850) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BEGBIES TRAYNOR PRICE TARGET TO 170 (155) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HSBC PRICE TARGET TO 625 (560) PENCE - 'HOLD' - BOFA RAISES IAG PRICE TARGET TO 1.80 (1.50) EUR - 'NEUTRAL' - BOFA RAISES IAG PRICE TARGET TO 150 (130) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES HSBC PRICE TARGET TO 575 (525) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES UNITED UTILITIES TARGET TO 1170 (1070) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 10100 (10000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 840 (800) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1086 (947) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 232 (220) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 335 (365) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES INDIVIOR PLC PRICE TARGET TO 400 (365) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 350 (430) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES IAG PRICE TARGET TO 1.30 (1.25) EUR - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 730 (740) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS ANGLO PACIFIC GROUP PRICE TARGET TO 320 (340) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS RATHBONE BROS PRICE TARGET TO 2100 (2160) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC REINITIATES NATIONAL EXPRESS WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 250 PENCE - RPT/EXANE BNP CUTS HSBC TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 750 (730) PENCE - SOCGEN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 945 (925) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS BREEDON PRICE TARGET TO 72 (92) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 4500 (4300) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 780 (620) PENCE - 'SELL'



