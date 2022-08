Das Open Interest an den Gold-Futures-Märkten schrumpfte am Montag zum zweiten Mal in Folge, dieses Mal um mehr als 4.000 Kontrakte, wie die CME Group mitteilte. Auch das Handelsvolumen ging zum dritten Mal in Folge zurück, diesmal um rund 10.500 Kontrakte. Gold scheint bei 1.780 $ gedeckelt Der Anstieg des Goldpreises am Montag erfolgte inmitten eines ...

