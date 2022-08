Die monokristallinen Halbzellenmodule können mit dem Indach-Montagesystem Solrif von Ernst Schweizer auch in die Dachfläche integriert werden. Die homogene Optik ermöglicht so die Photovoltaik-Nutzung auf denkmalgeschützten Gebäuden und bei ästhetisch anspruchsvollen Neubau- und Renovierungsprojekten.Aleo Solar hat seine Premium-Modul der neuen "LEO"-Serie vorgestellt. Sie werden auch als Solardachziegel erhältlich sein, hieß es von dem Photovoltaik-Hersteller am Dienstag. Es handele sich um monokristalline Halbzellen-Module, die mit dem Indach-Photovoltaik-Montagesystem Solrif von Ernst Schweizer ...

