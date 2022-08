Zehn Beteiligungen an Installationsunternehmen hat das Start-up seit vergangenem Sommer erfolgreich abgeschlossen. Mit dem Aufbau eigener Standorte und zusätzlicher Standorte der Beteiligungen soll die bundesweite Abdeckung auf 80 Prozent bis zum nächsten Jahr erhöht werden.Rund ein Jahr nach seiner Gründung weitet das Start-up 1Komma5° seine Strategie aus. Nach zehn Beteiligungen an Installationsbetrieben in Deutschland und Schweden sollen nun auch eigene Standorte aufgebaut werden, um Kunden ein Angebot für Photovoltaik, Energiespeicher, Ladesäulen und Wärmepumpen zu machen. Bundesweit wolle ...

