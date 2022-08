Der Dow Jones Industrial gibt im frühen Handel um 0,93 Prozent auf 32 492,23 Zähler nach.New York - Die US-Börsen haben am Dienstag ihre leichten Vortagesverluste ausgeweitet. Die Anleger weltweit sind nervös, denn aus China kamen Drohungen angesichts des an diesem Tag erwarteten Besuchs der US-Aussenministerin Nancy Pelosi in Taiwan. Es wäre der ranghöchste Besuch eines US-Politikers seit einem Vierteljahrhundert. Das schmeckt der kommunistischen chinesischen Regierung gar nicht...

