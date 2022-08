Der SMI schliesst den Handel am Dienstag 0,25 Prozent tiefer bei 11'118,10 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag schwächer in die verkürzte Börsenwoche gestartet. Am Tag nach der Nationalfeier belasteten geopolitische Themen das Börsengeschehen, allen voran die sich zwischen den Grossmächten USA und China zuspitzenden Spannungen. Die wachsende Verunsicherung drückte in erster Linie auf die Kurse von Finanzaktien und konjunktursensitiven Papieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...