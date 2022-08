Dieses Groß-Projekt ist mehr als ein eindeutiges Bekenntnis zum Standort: Die Edeka Südbayern investiert in den kommenden Jahren insgesamt 140 Millionen Euro in ihr Logistik-Drehkreuz in Landsberg am Lech. Vor Ort entsteht ein hochmodernes Zentrum für Getränke-Logistik und mit ihm werden in der Region 300 zusätzliche Arbeitsplätze für qualifizierte...

Den vollständigen Artikel lesen ...