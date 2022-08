Nach dem kräftigen Wachstum im Startquartal hat der Industriekonzern auch im Frühling weiter zugelegt. Im gesamten ersten Halbjahr kletterten Umsatz und Gewinn deutlich.Pfäffikon SZ - Nach dem kräftigen Wachstum im Startquartal hat der Industriekonzern Oerlikon auch im Frühling weiter zugelegt. Im gesamten ersten Halbjahr kletterten Umsatz und Gewinn deutlich. Auch die Auftragsbücher wurden dicker. So stieg der Auftragseingang in den ersten sechs Monaten um 21,2 Prozent auf 1,6 Milliarden Franken, wie das in der Oberflächentechnik und im Chemiefasermaschinenbau...

