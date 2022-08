Ein neues Wasserkraftwerk an der Lippe bei Werne mit 400 kW Leistung soll eine Bestandsanlage mit 45 kW Leistung ersetzen. Außerdem soll der Fluss in diesem Abschnitt für Fische wieder durchgängig werden. Der Projektentwickler Michael Detering hat angekündigt, ein neues Wasserkraftwerk mit einer Leistung von 400 Kilowatt an der Lippe auf dem Gebiet der Stadt Werne zu bauen. Das Wasserkraft-Repowering-Projekt "Wehr Stockum", so der Arbeitstitel, kann jährlich an die zwei Millionen Kilowattstunden ...

