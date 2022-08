Während in den meisten Ländern die Teuerungsraten regelrecht explodieren, bleiben sie in der Schweiz auf verhältnismässig niedrigem Niveau.Von Dr. Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank In der Schweiz bleiben die Preise im Juli gegenüber dem Vormonat unverändert. Gegenüber dem Vorjahresmonat steht eine Inflationsrate von 3.4 % zu Buche - wie bereits im Vormonat. Die Schweizer Inflationsentwicklung wird mittlerweile weltweit mit Erstaunen verfolgt. Während in den meisten Ländern die Teuerungsraten regelrecht explodieren...

Den vollständigen Artikel lesen ...