Analysten der Bankengruppe Australia and New Zealand (ANZ) geben ihre Einschätzung zu den australischen Einzelhandelsumsätzen des 2. Quartals ab, die am frühen Donnerstag veröffentlicht wurden. Wichtige Zitate "Die Einzelhandelsumsätze stiegen im 2. Quartal dieses Jahres um 1,4% q/q, trotz einer sehr starken Inflation (+1,7% q/q für Einzelhandelsprodukte) ...

