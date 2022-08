Hybrid-Anlagen aus Photovoltaik und Windkraft oder eine Technologie davon mit Speichern kombiniert - Abo Wind hält diese für zunehmend wichtig. Zudem lassen sie sich an einem gemeinsamen Netzanschlusspunkt anschließen, wobei für die Auslegung die Nennleistung nicht zwingend addiert werden muss.Die Zukunft der Energieversorgung liegt nach Ansicht von Abo Wind in Kombi-Projekten. So werden Wind- und Solarparks gemeinsam an einem Ort realisiert oder gekoppelt mit Speichern zunehmend an Bedeutung gewinnen. Wenn Sie an einem gemeinsamen Netzzugang einspeisen, dann könnten zudem die vorhandenen Kapazitäten ...

