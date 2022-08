Die Peruanische Vereinigung der Mangoerzeuger (ProMango) wird die 14. Ausgabe des Internationalen Mango-Forums, am 18. und 19. August, in dem Casa-Andina-Premium-Hotel, in Piura, Peru, organisieren. Die Veranstaltung will alle Mitglieder der Produktionskette zusammenbringen, um Erfahrungen und Technologien auszutauschen, die Erzeugern helfen, positive Ergebnisse in ihren Erträgen zu...

