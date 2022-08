Per 1. Juli 2022 hat Martin Egeli die CEO-Rolle bei EGELI Informatik von Eliane Egeli übernommen.St. Gallen - Per 1. Juli 2022 hat Martin Egeli die CEO-Rolle bei EGELI Informatik von Eliane Egeli übernommen. In den letzten drei Jahren führten Mutter und Sohn das Familienunternehmen mit rund 80 Mitarbeitenden gemeinsam und die Übergabe wurde schrittweise aufgegleist. Das Software- und ICT-Unternehmen EGELI Informatik AG vollzieht den Generationenwechsel: Zum 1. Juli 2022 hat Martin Egeli den...

