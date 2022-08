Robeco erweitert sein Sustainable Multi Asset Solutions-Team durch Ernennung von Aliki Rouffiac zum Sustainable Portfolio Manager.Rotterdam - Robeco erweitert sein Sustainable Multi Asset Solutions-Team durch Ernennung von Aliki Rouffiac zum Sustainable Portfolio Manager. In dieser Rolle wird sie den weiteren Ausbau des Produktangebots von Robeco im Bereich nachhaltiger Multi-Asset-Anlagen unterstützen. Frau Rouffiac wird Colin Graham unterstellt sein, dem Head of Multi Asset Strategies und Co-Head of Sustainable Multi Asset...

Den vollständigen Artikel lesen ...