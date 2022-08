FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.08.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1550 (1630) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 12500 (12000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 1020 (900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES COATS GROUP PRICE TARGET TO 90 (81) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 26 (22) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES KEYWORDS STUDIOS TARGET TO 3200 (2680) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 800 (780) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS AG BARR PRICE TARGET TO 650 (660) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1045 (1075) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 275 (350) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1000 (1380) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG STARTS ERGOMED WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1450 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 222 (240) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 380 (330) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 250 (290) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS HSBC TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 705 (840) PENCE - GOLDMAN CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 870 (1030) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 200 (232) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 859 (805) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES LLOYDS TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 65 (61) PENCE - GOLDMAN RAISES NATWEST TO 'CONVICTION BUY LIST' (BUY) - PRICE TARGET 410 (350) PENCE - HSBC RAISES CENTRICA TO 'HOLD' (REDUCE) - JEFFERIES CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 960 (1000) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 195 (185) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1400 (1500) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 8900 (8800) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 165 (160) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de