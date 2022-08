Die Konkurse von Firmen in der Schweiz haben im Juli 2022 gegenüber dem Vorjahresmonat um knapp 25 Prozent zugelegt.Zürich - Die Konkurse von Firmen in der Schweiz haben im Juli 2022 gegenüber dem Vorjahresmonat um knapp 25 Prozent zugelegt. Den höchsten Anstieg verzeichneten dabei die Kantone Tessin, Basel-Stadt und Wallis, wie die Wirtschaftsauskunftei Crif am Donnerstag mitteilte. Zurückgegangen sind die Konkurse hingegen in den Kantonen Luzern und Zürich. Die meisten Konkurseröffnungen in absoluten Zahlen...

