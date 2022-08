Elf Berliner Bezirke haben die Berliner Stadtwerke mit solaren Bezirkspaketen über insgesamt 116 Photovoltaik-Anlagen mit zusammen 6,2 MW Leistung beauftragt. Jetzt ist auch Steglitz-Zehlendorf hinzugekommen. Der Bezirk Steglitz-Zehlendorf und die Berliner Stadtwerke haben einen Vertrag über ein so genanntes solares Bezirkspaket geschlossen. Es umfasst den Bau von fünf Photovoltaik-Anlagen auf Schulen in Steglitz-Zehlendorf mit einer Gesamtleistung von 410 kW. "Dies ist der Weg, den wir in Steglitz-Zehlendorf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...