Das Wirtschaftsministerium in Düsseldorf hat die Agentur IW Medien beauftragt, über die sozialen Netzwerke im Gewerbe für die Installation von Photovoltaik-Anlagen zu informieren. Bis 2030 ist es das Ziel der neuen Landesregierung, den Photovoltaik-Zubau auf mindestens 18 Gigawatt zu verdreifachen.Die neue schwarz-grüne Landesregierung in Nordrhein-Westfalen will die installierte Photovoltaik-Leistung bis 2030 auf 18 Gigawatt verdreifachen, bestenfalls sogar auf 24 Gigawatt vervierfachen - im Vergleich zu 2020. Dafür setzt sie stark auf einen Photovoltaik-Ausbau im Gewerbe. Das Ministerium für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...