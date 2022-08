Der kanadische Telekommunikationsdienstleister BCE Inc. (ISIN: CA05534B7604, Toronto: BCE) kündigt eine im Vergleich zum Vorquartal konstante vierteljährliche Dividende von 0,92 CAD je Aktie an. Die Zahlung erfolgt am 15. Oktober 2022 (Record date: 15. September 2022). Auf das Jahr hochgerechnet werden 3,68 CAD ausgeschüttet. Beim derzeitigen Kursniveau von 63,64 CAD beträgt die aktuelle Dividendenrendite 5,75 Prozent (Stand: 4. August 2022). ...

