Forscher von Delphy haben eine kontinuierliche Produktion von 15 Kilo pro Quadratmeter mit Juni-Pflanzen in einem Versuch mit Erdbeeren unter LED-Beleuchtung erreicht. Der Beleuchtungstest fand in einer Gewächshausabteilung von dem Delphy Innovative Soft Fruit Center, in Horst, Limburg, statt. Foto © Delphy ISFC In dem Zeitraum von Ende September bis Anfang Juli bietet die...

Den vollständigen Artikel lesen ...