Loretta J. Mester, Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, sagte am Donnerstag, dass die Fed die Zinssätze auf über 4 % anheben sollte, um die Inflation wieder auf ihr Zielniveau zu bringen. "Ich würde einen Wert von etwas über vier für angemessen halten", sagte Mester gegenüber Reportern nach einer Veranstaltung im Economic Club of Pittsburgh ...

