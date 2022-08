Alvin Liew, Senior Economist der UOB Group, gibt einen Überblick über die jüngsten PMI-Ergebnisse in Singapur. Wichtigste Zitate "Singapurs Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe sank im Juli leicht um 0,2 Punkte auf 50,1 und blieb damit den 25. Monat in Folge über der 50,0-Marke, was auf eine allgemeine Ausweitung der Aktivität hinweist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...