Das Programm umfasst zunächst 24 Routen auf 10 verschiedenen Boutique-Schiffen in Deutschland, Europa und Asien.Weinfelden - Thurgau Travel, der Schweizer Pionier für weltweite Flussreisen, bietet sein exklusives Produktportfolio ab sofort in Deutschland an. Thurgau Travel ist damit der erste Schweizer Flussreiseveranstalter mit einer Niederlassung im nördlichen Nachbarland. Das Programm umfasst zunächst 24 Routen auf 10 verschiedenen Boutique-Schiffen in Deutschland, Europa und Asien.

