Für das per Ende Juni abgeschlossene Geschäftsjahr 2021/22 meldete das Familienunternehmen am Freitag ein Umsatzwachstum von 10,5 Prozent auf 4,72 Milliarden Franken.Genf - Der Genfer Aromen- und Duftstoff-Hersteller Firmenich hat in seinem letzten Jahr als unabhängiges Unternehmen deutlich zugelegt. Auch die Profitabilität litt nicht gross unter den steigenden Kosten. News zum geplanten Zusammenschluss mit dem holländischen DSM-Konzern gab es nicht. Für das per Ende Juni abgeschlossene Geschäftsjahr 2021/22 meldete das Familienunternehmen am Freitag ein...

