Peking - China belegt Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses und damit "Nummer drei" der USA, mit Sanktionen. Das teilte das chinesische Außenministerium am Freitag mit.



Details über die konkrete Ausgestaltung dieser Strafmaßnahme wurden nicht veröffentlicht. Pelosi hatte auf ihrer Asien-Rundreise am Dienstag auch einen Zwischenstopp auf Taiwan eingelegt. China fühlt sich dadurch brüskiert, weil es die Insel lediglich als abtrünnige Provinz betrachtet. Als Reaktion wurde in den Gewässern vor Taiwan bereits ein mehrtägiges Militärmanöver abgehalten, bei dem das chinesische Militär auch scharfe Munition und vollfunktionsfähige Raketen abgeschossen haben soll.

