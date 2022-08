Der Bundesstaat New South Wales hat grünes Licht für ein weiteres groß angelegtes Photovoltaik- und Batterieprojekt gegeben. Die australische Tochter des deutschen Projektentwicklers Wircon gab bekannt, dass er eine geänderte Baugenehmigung für ein 445-Megawatt-Photovoltaik- und Energiespeicherkraftwerk im zentralen Westen des Bundesstaates erhalten hat.von pv magazine Australien Wirsol Energy, eine Tochtergesellschaft des deutschen Konzerns für erneuerbare Energien Wircon, teilte mit, dass das Department of Planning, Industry and Environment (DPIE) des australischen Bundestaates New South Wales ...

Den vollständigen Artikel lesen ...