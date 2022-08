Die Arbeitslosenquote in Kanada blieb im Juli unverändert bei 4,9% - USD/CAD verzeichnet nach den Daten starke Tagesgewinne über 1,2950 - Die Arbeitslosenquote in Kanada blieb im Juli praktisch unverändert bei 4,9 %, wie Statistics Canada am Freitag mitteilte. Dieser Wert lag leicht über der Markterwartung von 5%. Negativ zu vermerken ist, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...