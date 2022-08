Dortmund - Am ersten Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund vor heimischer Kulisse gegen Bayer 04 Leverkusen mit 1:0 gewonnen. Nach einer kurzen Abtastphase startete der BVB besser in die Begegnung: in der neunten Minute staubte Reus ab, nachdem Hradecky Adeyemis Schuss nicht festhalten konnte.



Dortmund hätte noch deutlich mehr Chancen gehabt, bei der Verwertung haperte es.

