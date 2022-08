Rostock - Am 3. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat Hansa Rostock gegen Arminia Bielefeld mit 2:1 gewonnen. Hansa war in der 25. Minute nach Treffer von Kai Pröger in Führung gegangen, Bielefeld hielt die Partie durch Ausgleich von Janni-Luca Serra (48. Minute) spannend bis zum Schluss.



Erst der Treffer von Rostocks Damian Roßbach in der 85. Minute brachte die Entscheidung für die Gastgeber. In der Tabelle rückt Rostock damit auf Rang 7, Bielefeld ist mit drei Niederlagen in drei Spielen und Rang 17 bereits voll im Abstiegskampf.

