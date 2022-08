Die K+S-Aktie ISIN: DE000KSAG888 zeigt einem Abwärtstrend, der zuletzt in einer Seitwärtsbewegung an Schwung verloren hat. Vom Mehrjahreshoch, das im April bei 36,45 Euro markiert wurde, hat die Aktie knapp 50 Prozent an Wert verloren. Weiterhin ist im Chart zu erkennen, dass sich unterhalb der 200-Tage-Linie im Bereich um 20,00 Euro ein Boden abzeichnet. Bei einem Ausbruch über diese Linie kann sich der Einstieg als sehr lukrativ erweisen. Ob sich ...

