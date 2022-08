Die Ausfuhren stiegen in US-Dollar gemäss offiziellen Angaben berechnet im Juli um 18 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.Peking - Ein unerwartet starkes Exportwachstum gibt der Erholung der chinesischen Wirtschaft neuen Schwung. Die Ausfuhren stiegen in US-Dollar berechnet im Juli um 18 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, wie der chinesische Zoll am Sonntag in Peking berichtete. Experten hatten eigentlich eine Verlangsamung des Exportwachstums vorhergesagt. Im Vormonat war schon ein ähnlicher...

