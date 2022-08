Dortmund/Köln - Der französische Stürmer Anthony Modeste steht kurz vor einem Wechsel vom 1. FC Köln zu Borussia Dortmund. Man habe mündlich eine "grundsätzliche Einigung" über einen Wechsel erzielt, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl am Sonntag.



"Allerdings steht die medizinische Untersuchung aktuell noch genauso aus wie die Klärung der Vertragsdetails." Deshalb könne man zunächst noch keinen "Vollzug" melden. Auch FC-Geschäftsführer Christian Keller bestätigte die Grundsatzeinigung. Beim Bundesliga-Auftakt der Kölner am Sonntagnachmittag gegen Schalke 04 steht Modeste bereits nicht mehr im Kader.



In Dortmund soll Modeste im Sturmzentrum Sebastien Haller ersetzen, der aus gesundheitlichen Gründen voraussichtlich länger fehlen wird.

