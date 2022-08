Stuttgart - DFB-Pokalsieger RB Leipzig ist mit einem Unentschieden in die neue Bundesligasaison gestartet. Gegen den VfB Stuttgart kamen die Sachsen im ersten Sonntagsspiel der Saison nicht über ein 1:1 hinaus.



Dabei lief in der Anfangsphase noch alles nach Plan: Bereits in der achten Minute traf Christopher Nkunku zur frühen Führung. Im Anschluss traten die Gäste weiter dominant auf, konnten aber nicht nachlegen. Stattdessen traf Naouirou Ahamada in der 31. Minute per Schlenzer aus etwa 17 Metern zum Ausgleich. Danach spielten die Hausherren deutlich aggressiver.



Sogar die Führung war kurz vor der Pause drin, ein Distanzschuss von Konstantinos Mavropanos scheiterte in der Nachspielzeit lediglich am Pfosten. Auch nach dem Seitenwechsel war Stuttgart zunächst weiter giftig, Leipzig tat sich trotz der etwas größeren Spielanteile schwer. In der Schlussphase dominierten die Gäste dann wieder das Geschehen, der starke Druck führte aber nicht zum Torerfolg. Das lag vor allem an der mangelnden Chancenverwertung gegen den extrem defensiv eingestellten Gastgeber.



Für Stuttgart geht es am Samstag in Bremen weiter, Leipzig ist zeitgleich gegen Köln gefordert.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de