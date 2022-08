Fresh Del Monte Produce Inc. berichtet die Finanzergebnisse für das zweite Quartal (Q2), das am 1. Juli 2022 mit einem starken Q2 2022 und einer Nettoumsatzsteigerung auf 70,3 Millionen USD oder 6% im Vergleich zu dem Vorjahreszeitraum inmitten beispiellosen Kostendrucks endete. Bildquelle: Shutterstock.com Der Nettoumsatz mit Bananen verringerte sich in dem Q2 um 5,1 Millionen USD im...

