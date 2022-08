In einem von der Inflation geprägten Umfeld hat Carrefour seine solide Geschäftsdynamik und den Fokus auf die Kundenzufriedenheit in der ersten Hälfte erhalten. Dies überträgt sich in beständige Marktanteilsgewinne in den Schlüsseländern der Gruppe, genauer Frankreich, Spanien und Brasilien. Quelle: JPstock / Shutterstock.com Die...

Den vollständigen Artikel lesen ...