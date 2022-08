Der kanadische Telekommunikationskonzern Telus Corp. (ISIN: CA87971M1032, TSE: T) kündigt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,3386 kanadischen Dollar (CAD) je Aktie an. Die Auszahlung erfolgt am 3. Oktober 2022 (Record date: 9. September 2022). Auf das Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen 1,3544 CAD an die Aktionäre aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 28,93 CAD (Stand: 5. August 2022) ergibt sich eine ...

