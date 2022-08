Als Abonnent des RuMaS Express-Service wissen Sie, dass wir bei First Majestic Silver ISIN: CA32076V1031 am 26. Juli den Einstieg vorgeschlagen haben. Schon zwei Tage später konnten wir einen satten Zertifikatgewinn melden und der Artikel dazu hatte folgenden Titel: "First Majestic Silver: Volltreffer +60% in 2 Tagen!" Wer die Aktie gekauft hat, liegt jetzt mit einem Gewinn von knapp 18 Prozent vorn und wer dem Börsentipp mit dem vorgeschlagenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...