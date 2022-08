Das Open Interest an den Gold-Futures-Märkten blieb am Freitag unbeständig und fiel um fast 7.000 Kontrakte, wie die CME Group vorläufig mitteilte. Auf der anderen Seite machte das Volumen zwei Tagesrückgänge in Folge wett und stieg um rund 13,3.000 Kontrakte. Gold will erneut die Marke von $1.800 erreichen Der Preis für die Feinunze Gold schwankte ...

