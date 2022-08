Frankfurt/Main - Der DAX hat am Montagmittag einen Teil seiner anfänglich deutlichen Gewinne wieder eingebüßt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 13.655 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Plus von 0,6 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. Überdurchschnittlich kräftige Gewinne verzeichneten die Papiere der Energieversorger Eon und RWE, die jeweils mehr als zwei Prozent zulegten. Bei den Aktien der Deutschen Post, von Bayer und von Zalando gab es entgegen dem Trend deutliche Abschläge. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 28.249,24 Punkten geschlossen (+0,26 Prozent).



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,0190 US-Dollar (+0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9814 Euro zu haben.

