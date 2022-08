Der EuroStoxx50 als Leitindex der Eurozone steigt am Mittag um 0,63 Prozent auf 3748,75 Punkte.Paris / London - An Europas Börsen haben die Anleger nach den Kursverlusten zum Wochenschluss wieder Mut geschöpft. Die wichtigsten Indizes verzeichneten am Montag Gewinne. Der EuroStoxx50 als Leitindex der Eurozone stieg um 0,63 Prozent auf 3748,75 Punkte. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,65 Prozent auf 6514,65 Punkte nach oben. Der britische FTSE 100 («Footsie») legte um 0...

