Zur Überbrückung langer Strecken soll ein Konzept erarbeitet werden, wie sich aus Photovoltaik hergestellter Wasserstoff mittels chemischer Reaktion in Eisen für den Transport transformiert werden kann. Das Bundesforschungsministerium fördert das von der Universität Duisburg-Essen koordinierte Projekt mit 1,3 Millionen Euro.Grün erzeugten Wasserstoff in Form von Eisen transportieren - dieses Ziel verfolgt das Projekt "Me2H2 Eisen-Dampf-Prozess" der Universität Duisburg-Essen. Das Konzept sieht vor, dass grüner Wasserstoff durch Photovoltaik in sonnenreichen und mit Wasserressourcen ausgestatteten ...

