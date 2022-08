GP Joule wird von Clean Logistics 5.000 Wasserstoff-LKW in den kommenden fünf Jahren erwerben. Der Rahmenvertrag in Milliardenhöhe ist der aktuell umfangreichsten im Wasserstoff-Schwerlastverkehr weltweit. Das Automobil-Unternehmen Clena Logistics wird über die kommenden fünf Jahre 5.000 Wasserstoff-LKW an GP Joule liefern. Wie die Unternehmen mitteilten, liegt das Gesamtvolumen des abgeschlossenen Rahmenvertrags im niedrigen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich. ES handele sich ferner um 40-Tonner ...

