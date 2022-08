Mit dem Gesetz von US-Präsident Biden unterzeichneten Gesetz wollen die USA ihre Abhängigkeit von der Chip-Produktion in Asien verringern.Washington - Die USA wollen die heimische Chip-Produktion mit insgesamt mehr als 280 Milliarden US-Dollar fördern. Ein entsprechendes Gesetzespaket zur Förderung der Halbleiterfertigung unterzeichnete US-Präsident Joe Biden am Dienstag. Mit dem Gesetz wollen die USA ihre Abhängigkeit von der Chip-Produktion in Asien verringern. Unter anderem in Taiwan befinden sich grosse Fertigungskapazitäten...

Den vollständigen Artikel lesen ...